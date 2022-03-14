Вашингтон, 14 марта, 2022, 03:26 — ИА Регнум. Американский актер, обладатель «Оскара» Уильям Хёрт скончался на 72-м году жизни. Об этом 13 марта сообщил портал Deadline.

Torange.biz Траур

Печальное известие поступило от семьи Хёртов. Отмечается, что актёр скончался в окружении семьи, в своём доме, не дожив неделю до своего 72-го дня рождения.

Хёрт родился в 1950 году в Вашингтоне, пик его популярности пришёлся на 80-е годы. Он был актёром, который мог воплощать фактически любые психологически сложные образы. За свою актёрскую карьеру Хёрт снялся в более чем сотне кинофильмов и сериалов. В последнее время, с 2008 и до самой смерти в 2022 году он исполнял роль генерала Росса, персонажа из вселенной Marvel.

Свой «Оскар» — главную награду киноакадемии — Хёрт получил за исполнение роли Луиса Молины в фильме «Укус женщины-паука» (Kiss of the Spider Woman, 1985). За эту же роль он получил серебряную ветвь кинофестиваля в Каннах, а также награду Британской академии кино и телевизионных искусств.