Москва, 14 марта, 2022, 03:10 — ИА Регнум. О попытках наладить диалог между Москвой и Киевом напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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«Мы много раз говорили, и все смеялись: кто не хочет разговаривать с [главой МИД России Сергеем] Лавровым, будет разговаривать с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу. Что-то не сбылось что ли? <…> До последнего момента предлагали переговоры, до последнего момента сидели, часами разговаривали, взывали к разуму, совести всех», — сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

«До 22−23 февраля МИД России был нацелен на переговоры. Это же не отдельное ведомство — это позиция страны. <…> МИД [России] готов к ведению переговоров до последнего. Отказались — США и Франция. США, как главный, так сказать «по тарелочкам», что касается Украины и вопросов глобальной безопасности в диалоге с Россией, а Франция — как посредник. Они отказались, это была их инициатива», — отметила она.

ИА REGNUM сообщало, что 24 февраля началась специальная военная операция ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины.