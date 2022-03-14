Петропавловск-Камчатский, 14 марта, 2022, 03:09 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов назначил на должность министра по ЧС Сергея Лебедева, который ранее возглавлял министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа, об этом глава региона объявила в ходе оперативного совещания 14 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадровые назначения

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«В текущей ситуации в стране это одно из главных министерств, а реагирование на чрезвычайные ситуации — одна из главных задач, которые перед нами стоят», — сказал Солодов.

Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа возглавит Денис Прудкий. До этого он работал в должности заместителя председателя думы Петропавловска-Камчатского.

Как сообщало ИА REGNUM, из правительства Камчатки ушел Александр Кузнецов, который в июне 2021 года был назначен врио вице-губернатора по борьбе с COVID-19.