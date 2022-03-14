Москва, , 03:11 — REGNUM Решением арбитража Москвы в пользу Роскосмоса было взыскано более 33 млн рублей, из которых свыше 26,87 млн рублей составляет неосновательное обогащение. Решение судьи Дудкина может быть обжаловано в течение месяца с даты его принятия, передаёт ИА REGNUM.

Суд Freesmi.by

С АО «Центр бизнес-авиавии» (ЦБА) было взыскано неосновательное обогащение — 26 873 793 рубля 90 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами — 6 196 025 рублей 84 копейки, а также «проценты начиная с 01.03.2022 года, начисленные на сумму долга по день фактической оплаты», расходы по госпошлине — 150 486 рублей, расходы на оплату экспертизы — 60 тыс. рублей.

Напомним, спор слушался с июня 2020 года. В его основе лежал договор аренды части земельного участка площадью 15 558 кв. м.