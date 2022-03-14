Роскосмос взыскал 33 млн рублей с «Центра бизнес-авиации»
Москва, 14 марта, 2022, 03:11 — ИА Регнум. Решением арбитража Москвы в пользу Роскосмоса было взыскано более 33 млн рублей, из которых свыше 26,87 млн рублей составляет неосновательное обогащение. Решение судьи Дудкина может быть обжаловано в течение месяца с даты его принятия, передаёт ИА REGNUM.
С АО «Центр бизнес-авиавии» (ЦБА) было взыскано неосновательное обогащение — 26 873 793 рубля 90 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами — 6 196 025 рублей 84 копейки, а также «проценты начиная
Напомним, спор слушался с июня 2020 года. В его основе лежал договор аренды части земельного участка площадью 15 558 кв. м.
Компания-ответчик осуществляет аэропортовую деятельность во Внуково и учреждена в 2004 году.