Уагадугу, , 03:00 — REGNUM Как минимум 13 силовиков погибли в результате нападения из засады боевиков на севере Буркина-Фасо. Об этом 13 марта сообщает Agence France-Presse.

Буркина-Фасо TUBS

По предварительным данным, группа жандармов попала в засаду во время патрулирования в районе рудника по добыче золота Тапарко. Согласно поступившей информации, погибло 13 силовиков, ещё несколько человек числятся пропавшими без вести.

Атака боевиков в районе золотоносных рудников стала уже третьей на этой неделе. Так 10 марта боевики напали на силовиков в районе Сейтенга, там они убили десять человек. Буквально через день, 12 марта, боевикам удалось проникнуть на территорию рудника, где в результате атаки погибли 11 человек, а боевики захватили ценности, находившиеся на производственном объекте.

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