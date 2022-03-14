Уагадугу, 14 марта, 2022, 03:00 — ИА Регнум. Как минимум 13 силовиков погибли в результате нападения из засады боевиков на севере Буркина-Фасо. Об этом 13 марта сообщает Agence France-Presse.

TUBS Буркина-Фасо

По предварительным данным, группа жандармов попала в засаду во время патрулирования в районе рудника по добыче золота Тапарко. Согласно поступившей информации, погибло 13 силовиков, ещё несколько человек числятся пропавшими без вести.

Атака боевиков в районе золотоносных рудников стала уже третьей на этой неделе. Так 10 марта боевики напали на силовиков в районе Сейтенга, там они убили десять человек. Буквально через день, 12 марта, боевикам удалось проникнуть на территорию рудника, где в результате атаки погибли 11 человек, а боевики захватили ценности, находившиеся на производственном объекте.