Южно-Сахалинск, , 02:55 — REGNUM На Сахалине 13 марта состоялся автопробег в поддержку президента России Владимира Путина и спецоперации по денацификации Украины. В нем приняли участие более 1600 автовладельцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Z (сс)

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Колонна автомобилей проследовала от Южно-Сахалинска до аэродрома «Пушистый» в Корсаковском районе. Возглавил её БТР. Участники акции держали в руках флаги РФ, ДНР и ЛНР. На машинах были наклейки в виде буквы «Z». На площадке в аэропорту автомобили выстроились в форме букв «Z» и «V».

В завершении акции участников накормили солдатской кашей.

Как сообщало ИА REGNUM, встречу с президентом России Владимиром Путиным назвал главной задачей переговоров с РФ президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении, которое опубликовано 14 марта в его личном телеграм-канале.