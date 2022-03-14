Москва, , 03:06 — REGNUM На химическом предприятии в Авдеевке возник пожар, токсичный дым распространяется на прилегающие населённые пункты, 14 марта сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в Минобороны России.

АКХЗ, Авдеевка (сс) MOs810

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Отступая, украинские боевики осуществили диверсию коксохимическом предприятии в г. Авдеевка, в результате чего на предприятии возник пожар.

Напомним, что 24 февраля началась спецоперация по денацификации Украины, которую проводят ВС РФ и народная милиция ДНР и ЛНР.