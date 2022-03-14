Анадырь, , 02:57 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин отказался от использования Instagram, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Причиной отказа стало разрешение использования на этой электронной платформе призывов к насилию в отношении россиян.

«Как гражданин России считаю необходимым отказаться от использования социальной сети, которая придерживается экстремисткой политики в отношении российских военных и нашего президента», — сказал Роман Копин.

Новым каналом прямой связи губернатора с жителями Чукотки стал Telegram.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Екатеринбурга Алексей Орлов покинул Instagram. Об этом он написал в своём последнем посте на просторах этой сети.