Казань, , 02:51 — REGNUM По долгам одного из крупнейших подрядчиков России — ООО «ПСО «Казань», которое принадлежит бывшему депутату Госсовета Татарии Равилю Зиганшину, ответят имуществом фирмы-поручителя. Арбитражем Татарии в пользу кредитора изъят самолёт типа CL-600−2B16. Его планируется реализовать с открытых торгов с начальной ценой 611 666 840 рублей. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Равиль Зиганшин и глава Татарии Рустам Минниханов President.tatarstan.ru

Иск слушался с ноября 2021 года. Истцом выступала компания «Альгор-Строй», получившая право требовать задолженность по кредитным договорам через договор уступки с банком «Ак Барс». Заёмщиком по ним выступала ПСО «Казань», а в качестве залога было имущество компании «Басма» — самолёт с серийным номером 5803, базирующийся в Лаишевском районе.

Напомним, ранее экс-депутат стал фигурантом уголовного дела, связанного с уплатой налогов на крупные суммы. ПСО «Казань» среди прочего выступает подрядчиком космодрома в Приамурье. Контракт оценивается почти на 40 млрд рублей.

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