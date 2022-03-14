Москва, 14 марта, 2022, 03:09 — ИА Регнум. Россия возобновит авиасообщение с 14 марта с Индонезией и Китаем. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в конце февраля. Конкретные авиакомпании не называются, неясно, как будут осуществляться рейсы после отзыва лизингодателями права пользования воздушными судами.

Sergey Korovkin 84 Boeing 757-200 авиакомпании «ВИМ-Авиа»

Планируется запустить рейсы Москва-Пекин, Москва-Гуанчжоу, Москва-Шанхай и Москва-Денпасар.

Напомним, что ранее авиасообщение было прервано ввиду распространения короновирусной инфекции.