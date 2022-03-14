Москва, , 11:20 — REGNUM В Зеленограде начал работу первый в Москве волонтерский окружной центр. Об этом 14 марта сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Ожидается, что добровольцы смогут использовать учреждение для проведения тренингов, мастер-классов и лекций как для уже действующих волонтеров, так и для новичков.

«Волонтерский центр в Зеленограде — это новая площадка для обучения, обмена опытом и решения ежедневных практических задач. Здесь можно провести встречу или презентацию, послушать лекцию, поучаствовать в тренинге, организовать выставку и многое другое», — сказала Сергунина.

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