Киев, , 02:16 — REGNUM Переговоры делегаций Украины и России начнутся 14 марта и пройдут в онлайн-формате. Об этом сообщил член украинской делегации, лидер парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия 13 марта изданию «Страна».

Давид Арахамия Цитата из видео «Почему на переговорах с Россией Арахамия всегда в бейсболке» на YouTube

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По словам Арахамии, переговоры по видеосвязи начнутся в 10:30 утра. Часовой пояс представитель украинской делегации не уточнил.

В свою очередь, переговорщик и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры с российской делегацией, якобы, продолжаются в формате видеоконференций в режиме нон-стоп. По его словам, на 14 марта запланирована сессия для первого подведения итогов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил о продолжении российско-украинских переговоров 14 марта. В настоящее время, по словам Пескова, переговорный процесс не идёт.

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