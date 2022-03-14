Киев, 14 марта 2022, 02:16 — REGNUM Переговоры делегаций Украины и России начнутся 14 марта и пройдут в онлайн-формате. Об этом сообщил член украинской делегации, лидер парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия 13 марта изданию «Страна».
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По словам Арахамии, переговоры по видеосвязи начнутся в 10:30 утра. Часовой пояс представитель украинской делегации не уточнил.
В свою очередь, переговорщик и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры с российской делегацией, якобы, продолжаются в формате видеоконференций в режиме нон-стоп. По его словам, на 14 марта запланирована сессия для первого подведения итогов.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил о продолжении российско-украинских переговоров 14 марта. В настоящее время, по словам Пескова, переговорный процесс не идёт.
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