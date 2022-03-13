Леверкузен, Германия, 14 марта, 2022, 02:13 — ИА Регнум. 18-летний атакующий полузащитник леверкузенского «Байера-04» и сборной Германии по футболу Флориан Виртц в матче 26-го тура Бундеслиги 2021/22 с «Кельном» (0:1) получил повреждение и покинул поле на 28-й минуте.

Granada Сборная Германии по футболу

Позже у футболиста был диагностирован разрыв передней крестообразной связи левого колена. Виртц пропустит остаток сезона.

В текущем сезоне Флориан Виртц принял участие в 24-х турах чемпионата Германии, в которых отметился семью забитыми мячами и десятью результативными передачами. В рамках Лиги Европы УЕФА немецкий футболист набрал 7 (3+4) очков по системе гол+пас в шести матчах.

Текущее соглашение Виртца с «Байером» рассчитано до 30 июня 2026 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 18-летнего футболиста в 70 миллионов евро.