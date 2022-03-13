Москва, 14 марта, 2022, 02:08 — ИА Регнум. 23-летний центральный защитник московского ЦСКА и сборной Словении Яка Бийол может покинуть «красно-синих», если футболист не получит вызов в национальную команду на ближайшие мартовский матчи.

ФК ЦСКА

«На этой или следующей неделе сборная Словении должна опубликовать список вызванных игроков на ближайшие матчи. Бийол ожидает вызова, он сейчас основной игрок сборной. Если получится так, что он не получит вызов, то это будет конкретный сигнал. Если подобное случится, то первым делом Яка обратится к главному тренеру и к руководству ЦСКА. Потом мы сядем все вместе и решим, что будет правильно. Но с нашей стороны неправильно было бы обсуждать это сейчас», — цитирует агента Бийола Роберта Чибежа издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне Яка Бийол принял участие в двадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.