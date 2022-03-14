Москва, , 02:03 — REGNUM 13 марта на официальном сайте чешского хоккейного клуба «Маримекс Колин» сообщили о досрочном расторжении контракта с российским голкипером Георгием Кузнецовым из-за отказа местных властей в продлении вида на жительство.

Хоккейный клуб «Динамо» Dynamo.ru

«Сегодня нашу команду покидает вратарь Георгий Кузнецов, у которого не продлен вид на жительство в Чехии. Мы благодарим его за то, что он помог команде остаться в лиге. Спасибо, Георгий», — говорится в сообщении клуба, опубликованном на официальном сайте клуба.

Права на 23-летнего российского голкипера принадлежат московскому «Динамо», выступающему в Континентальной Хоккейной Лиге. Всего за «бело-голубых» Кузнецов сыграл в семи матчах.