Индиан-Уэллс, США, 14 марта, 2022, 01:55 — ИА Регнум. 24-летнй российский теннисит Андрей Рублей обыграл немецкого спортсмена Доминика Кепфера и вышел в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, проходящего в Индиан-Уэллсе.

si.robi Андрей Рублев

Во втором круге турнира спортсмен из России обыграл Кепфера со счетом 2:0 (7:5, 6:4). В следующем матче россиянин встретится с победителем пары Брэндон Накашима (США) — Фрэнсис Тиафо (США).

Призовой фонд турнира ATP BNP Paribas Open составляет 8 864 055 долларов.

Стоит отметить, что эта победа стала для Андрея Рублева десятой подряд. До поездки в Индиан-Уэллс теннисит выиграл титулы на турнирах в Марселе (Франция) и Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).