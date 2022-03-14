Берн, 14 марта 2022, 01:53 — REGNUM Европе нужен новый план Маршалла. Об этом 13 марта в интервью швейцарской газете La Matin Dimanche Сами Чаар, главный экономист Lombard Odier.

Генерал Дж. Маршалл
Генерал Дж. Маршалл

«Нам нужен новый план Маршалла для Европы, чтобы уменьшить нашу зависимость от России и переосмыслить нашу энергетическую и оборонную стратегию», — заявил эксперт.

По словам Чаара этот план, в котором нуждается Европа, может составить по стоимости порядка триллиона евро.

Напомним, что объявленные против России санкции привели к резкому подорожанию топлива в США и ЕС, а также к прогнозируемому подорожанию продуктов питания.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: отказ от российских нефти и газа приведет к подорожанию провизии