Берн, 14 марта, 2022, 01:53 — ИА Регнум. Европе нужен новый план Маршалла. Об этом заявил 13 марта в интервью швейцарской газете La Matin Dimanche Сами Чаар, главный экономист Lombard Odier.

Генерал Дж. Маршалл

«Нам нужен новый план Маршалла для Европы, чтобы уменьшить нашу зависимость от России и переосмыслить нашу энергетическую и оборонную стратегию», — заявил эксперт.

По словам Чаара, этот план, в котором нуждается Европа, может составить по стоимости порядка триллиона евро.

Напомним, что объявленные против России санкции привели к резкому подорожанию топлива в США и ЕС, а также к прогнозируемому подорожанию продуктов питания.