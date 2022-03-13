Химки, Московская область, 14 марта, 2022, 01:46 — ИА Регнум. 25-летний фланговый нападающий «Антверпена» и сборной Камеруна Дидье Ламкель Зе покинул подмосковные «Химки», за которые должен был выступать на правах аренды. Об этом 13 марта сообщило издание «Чемпионат».

ФК «Химки»

По информации источника, «Антверпен» воспользовался разрешением ФИФА и досрочно отозвал футболиста из аренды. Футболист уже покинул расположение «Химок».

В текущем сезоне Дидье Ламкель Зе принял участие в трех матчах чемпионата России сезона 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота московского «Локомотива» и получил две желтые карточки.

На данный момент трансферная стоимость 25-летнего нападающего сборной Камеруна, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.