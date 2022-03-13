Нападающий «Химок» Дидье Ламкель Зе покинул подмосковный клуб
Химки, Московская область, 14 марта, 2022, 01:46 — ИА Регнум. 25-летний фланговый нападающий «Антверпена» и сборной Камеруна Дидье Ламкель Зе покинул подмосковные «Химки», за которые должен был выступать на правах аренды. Об этом 13 марта сообщило издание «Чемпионат».
По информации источника, «Антверпен» воспользовался разрешением ФИФА и досрочно отозвал футболиста из аренды. Футболист уже покинул расположение «Химок».
В текущем сезоне Дидье Ламкель Зе принял участие в трех матчах чемпионата России сезона 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота московского «Локомотива» и получил две желтые карточки.
На данный момент трансферная стоимость 25-летнего нападающего сборной Камеруна, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.