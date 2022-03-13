Москва, 14 марта, 2022, 01:45 — ИА Регнум. Доступ к социальной сети Instagram ограничен на всей территории России с 00:00 мск 14 марта по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Instagram

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Согласно заявлению Роскомнадзора, доступ к социальной сети был ограничен по требованию Генеральной прокуратуры РФ в связи с распространением в ней призывов к насилию в отношении граждан России, никак не ограничиваемых руководством Instagram.

В Роскомнадзоре предупредили всех российских пользователей социальной сети заранее, уведомление приходило гражданам России и через рассылку портала госуслуг. Кроме того, Роскомнадзор напомнил, что в России существуют альтернативные платформы, в том числе социальные сети. В частности, пользователям предлагается обратить внимание на соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что эксперт усомнился в безопасности данных российских пользователей социальных сетей Facebook и Instagram.