Лондон, 14 марта, 2022, 01:41 — ИА Регнум. Технический директор «Челси» Петр Чех признался, что лондонский клуб испытывает серьезные проблемы из-за санкций, наложенный на клуб и его владельца Романа Абрамовича.

Pixabay.com «Челси»

«В клубе тяжелая ситуация. У нас много вопросов, но ответов на них мало. Сейчас мы можем контролировать лишь саму команду. Хотелось бы сохранить целостность клуба. Надеемся, что сумеем закончить сезон», — цитирует технического директора «пенсионеров» издание The Mirror.

Ранее сообщалось, что у «Челси» из-за санкций возникли проблемы с продлением контрактов, а власти Великобритании дали владельцу клуба Роману Абрамовичу лишь 81 день на продажу клуба.

На данный момент «Челси» с семнадцатью победами и тремя поражениями занимает третье место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.