Москва, , 01:36 — REGNUM Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани заявил, что не намерен покидать «красно-белых» и планирует продолжить свою работу.

«Я нахожусь здесь и выполняю свои обязательства, которых мы достигли с владельцем клуба. Акционер мне доверяет и доверяет моей работе, я в этом смысле счастливый человек. У меня есть контракт, я его уважаю. Понимаю, что ситуация сложная, но говорить в сослагательном наклонении я не буду», — цитирует Луку Каттани издание «Спорт-Экспресс».

После 21-го сыгранного матча «Спартак», одержав лишь семь побед и набрав 26 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. В 22-м туре подопечные Паоло Ваноли встретятся с «Нижним Новгородом».