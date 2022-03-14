Рим, , 01:29 — REGNUM Римская «Рома» заинтересована в подписании 21-летнего атакующего защитника каталонской «Барселоны» и сборной США Сержиньо Деста. Об этом 14 марта сообщило издание Corriere dello Sport.

ФК «Рома» Asroma.com

Ранее сообщалось, что в прошедшее зимнее трансферное окно в подписании Сержиньо Деста была заинтересована мюнхенская «Бавария».

Дест выступает за «Барселону» с 1 октября 2020 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 21 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость американского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Сержиньо Дест принял участие в 26-ти матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами и получил две желтые карточки.