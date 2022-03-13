Барселона, Испания, 14 марта, 2022, 01:24 — ИА Регнум. Как сообщил журналист Жерар Морено, отец 34-летнего атакующего полузащитника «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионеля Месси связался с руководством каталонской «Барселоны» на предмет возможного возвращения его сына.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

Месси выступает за «ПСЖ» с 10 августа 2021 года после перехода из каталонской «Барселоны» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость аргентинского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Лионель Месси принял участие в восемнадцати турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и десятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА Месси забил пять голов в семи матчах.