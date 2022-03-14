Сочи, Краснодарский край, , 01:10 — REGNUM 24-летний российский голкипер футбольного клуба «Сочи» Денис Адамов, получивший повреждение в сегодняшнем матче 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 с «Химками», избежал серьезной травмы. Об этом сообщила пресс-служба «Сочи».

Денис Адамов получил повреждение в конце матча «Химки» — «Сочи» (0:0). Голкипер покинул поле на носилках и был доставлен в больницу.

В текущем сезоне Денис Адамов принял участие в шести матчах чемпионата России, в которых пропустил лишь три мяча и получил одну желтую карточку.

Адамов выступает за «Сочи» с 25 февраля 2021 года после перехода из «Краснодара» за 350 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость российского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 600 тысяч евро.