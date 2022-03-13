Турин, Италия, 14 марта, 2022, 00:49 — ИА Регнум. 13 марта миланский «Интер» в матче 29-го тура итальянской Серии А избежал поражения в игре с «Торино». Основное время матча, проходившего в Турине на «Олимпийском стадионе», завершилось со счетом 1:1.

Fanny Schertzer Алексис Санчес

Первый мяч на двенадцатой минуте встречи забил 24-летний бразильский центральный защитник Глейсон Бремер после передачи Томмазо Побега — 1:0. В компенсированное время вышедший на замену Алексис Санчес сравнял счет — 1:1. Ассист на свой счет записал Эдин Джеко.

Статистика матча («Торино» / «Интер»)

Удары 13/15

Удары в створ 4/7

Владение 44%/56%

Угловые ¾

Нарушения 15/17

Составы команд:

«Торино»: Бериша, Бремер, Джиджи (Иццо, 51'), Буонджорно (Родригес, 76'), Побега, Лукич (Риччи, 82'), Брекало, Синго (76'), Войвода, Мандрагора, Белотти (Санабрия, 82').

«Интер»: Ханданович, Шкриниар, Раноккья, Бастони (Димарко, 46'), Весино (Видаль, 68'), Дармиан, Барелла, Перишич (Госенс, 46'), Чалханоглу (Корреа, 76'), Джеко, Мартинес (Санчес, 68').

«Интер», набрав 59 очков, укрепился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» с 35-ю очками остался на одиннадцатой позиции.