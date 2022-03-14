Мадрид, , 00:39 — REGNUM В последнем матче 28-го тура испанской Примеры 2021/22 между собой сыграют «Мальорка» и «Реал». Игра пройдет в Пальма-де-Мальорке на стадионе «Иберостар». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Реал Мадрид» RonnyK

На данный момент мадридский «Реал» с девятнадцатью победами, двумя поражениями и 63-мя набранными очками занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Мальорка» с 26-ю очками идет на шестнадцатой позиции.

Последний матч «Реала» и «Мальорки» завершился крупной победой «сливочных» со счетом 6:1. Забитыми мячами в составе мадридского клуба отметились Карим Бензема (3', 78' Давид Алаба), Марко Асенсио (24', 29' Карим Бензема, 55' Карим Бензема) и Иско (84' Винисиус Жуниор).