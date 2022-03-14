Лондон, , 00:34 — REGNUM Завтра, 14 марта, в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» «Кристал Пэлас» в заключительном матче 29-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Манчестер Сити». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ассистенты главного судьи — Ли Беттс и Ричард Уэст.

В последний раз «Кристал Пэлас» встречался с «Манчестер Сити» 31 октября 2021 года. Тот матч завершился сенсационной побед «орлят» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Уилфрид Заа и Конор Галлахер.

После 28-ми сыгранных матчей «Манчестер Сити», одержав 22 победы и набрав 69 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.