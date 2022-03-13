Казань, 14 марта, 2022, 00:29 — ИА Регнум. Завтра, 14 марта, в Казани на стадионе «Казань Арена» «Рубин» в заключительном матче 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет «Ростов». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Rubin-kazan.ru «Рубин»

В последний раз «Ростов» и «Рубин» играли между собой 7 ноября 2021 года в матче четырнадцатого тура чемпионата России. Тот матч завершился крупной победой казанского клуба со счетом 5:1. Забитыми мячами в составе «желто-синих» отметились Хорен Байрамян (42' Денис Терентьев), Дмитрий Полоз (50'), Понтус Альмквист (55' Хорен Байрамян), Али Соу (65' Данил Глебов) и Данил Глебов (82' Николай Комличенко).

На данный момент «Ростов» с четырьмя победами и восемнадцатью набранными очками занимает четырнадцатое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин», набрав 25 очков, располагается четырьмя позициями выше.