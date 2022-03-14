Лос-Анджелес, США, , 00:25 — REGNUM Анимационный мультфильм «Аркейн» от Riot Games по League of Legends победил в девяти номинациях премии Annie Awards 2022. Сериал заработал все девять наград, в которых был номинирован.

«Аркейн» Скриншот с YouTube

«Аркейн» победил в таких номинациях как «Лучший анимационный продукт для широкой аудитории», «Лучшие визуальные эффекты на телевидении», «Лучшая анимация персонажей на телевидении», «Лучший дизайн персонажей на телевидении», «Лучшая режиссура на телевидении», «Лучшая работа художница-постановщика на телевидении», «Лучшая раскадровка на телевидении», «Лучшая актерская игра на телевидении» и «Лучший сценарий на телевидении».

Первый сезон анимационного сериала вышел 6 ноября 2021 года на стриминговом сервисе Netflix. Режиссерами проекта выступили Паскаль Шаррю и Арно Делорд.