Киев, , 00:23 — REGNUM Переговоры между представителями России и Украины продолжаются якобы в режиме нон-стоп. По словам переговорщика от Киева, советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, 14 марта предполагается подвести предварительные итоги.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Переговоры проходят якобы без перерыва в формате видеоконференций, так как большой объем вопросов требует постоянного внимания, пишет ТАСС. На 14 марта запланирована переговорная сессия для подведения предварительных итогов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что переговоры между представителями РФ и Украины состоятся 14 марта.

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