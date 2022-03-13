Бергамо, Италия, 14 марта, 2022, 00:09 — ИА Регнум. 13 марта «Аталанта» в матче 29-го тура итальянской Серии А 2021/22 сыграла вничью с «Дженоа», занимающим предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Италии. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

Эмблема футбольного клуба «Дженоа»

Желтые карточки получили Давид Дзаппакоста (38') и Рафаэл Толои (82'). На матче работала бригада арбитров во главе с Росарио Абиссо.

Статистика матча («Аталанта» / «Дженоа»)

Удары 11/13

Удары в створ 2/3

Владение 58%/42%

Угловые 4/3

Нарушения 13/17

Составы команд:

«Аталанта»: Спортьелло, Паломино, Джимсити, Скальвини (Демирал, 78'), Мэле (Бога, 46'), Копмейнерс, Малиновский (Толои, 56'), Пессина, Дзаппакоста (Хатебур, 56'), Пашалич (Михайла, 90'), Мурьель.

«Дженоа»: Сиригу, Васкес, Френдруп, Максимович, Эстигор, Амири (Эрнани, 73'), Мелегони, Бадель, Портанова, Гальдамес (Каллон, 87'), Йебоа (Дестро, 71').

На данный момент «Аталанта» с тринадцатью победами и 48-ю набранными очками занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа», набрав 19 очков, остался на предпоследней девятнадцатой строчке.