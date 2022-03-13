Рим, 13 марта, 2022, 23:59 — ИА Регнум. 13 марта в Удине на стадионе «Фриули» «Удинезе» в матче 29-го тура итальянской Серии А 2021/22 сыграл вничью с римской «Ромой». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

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Первый мяч на пятнадцатой минуте встречи забил 23-летний вингер сборной Аргентины Науэль Лусеро — 1:0. На 90+4-й минуте итальянский опорный полузащитник Лоренцо Пеллегрини восстановил равновесие в счете ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:1.

Желтые карточки получили Жерар Деулофеу (26'), Феликс Афена-Гьян (70'), Жан-Виктор Макенго (86'), Рожер Ибаньес (88') и Родриго Бекао (90+2'). На матче работала бригада арбитров во главе с Марко ди Белло.

Статистика матча («Удинезе"/ «Рома»)

Удары 11/10

Удары в створ 5/2

Владение 36%/64%

Угловые 6/4

Нарушения 16/12

Составы команд:

«Удинезе»: Сильвестри, Перес (Зегелар, 82'), Мари, Бекао, Макенго (Самарджич, 87'), Яяло, Удоджи, Лусеро, Перейра, Бето, Деулофеу (Пуссетто, 87').

«Рома»: Патрисиу, Ибаньес, Смоллинг, Манчини (Перес, 85'), Карсдорп (Верету, 73'), Кристанте, Пеллегрини, Оливейра (Эль-Шаарави, 46'), Залевский (Афена-Гьян, 65'), Абрахам (Шомуродов, 65'), Дзаньоло.

«Рома», набрав 48 очков, расположилась на пятнадцатой позиции в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» с 30-ю очками осталось на четырнадцатой строчке.