Кабул, , 23:54 — REGNUM В афганской провинции Баглан застрелили бывшего правительственного чиновника. Об этом 13 марта сообщает Afghanistan International со ссылкой на свой источник.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Источник рассказал журналистам, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) застрелили мужчину в уезде Тала-ва-Барак. Точное время, когда произошло это событие, пока неизвестно.

В то время, как исполняющий обязанности министра иностранных дел в правительстве «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки заявил на встрече в Анталье, что движение объявило всеобщую амнистию после занятия Кабула и доказало это на практике, в социальных сетях, распространено другое видео, на котором запечатлен расстрел талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) юноши в Панджшере.

Журналисты отмечают, что за последние семь месяцев талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели массовые аресты.