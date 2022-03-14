14 марта 2022 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 12:30 — REGNUM В Москве на Арбате проходит выставка, посвященная детям Донбасса, «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!». Уличная выставка останавливает прохожих у портретов детей, которые живут в обстреливаемых зонах Донбасса. Фотографии с историями и воспоминаниями малышей, которые увидели и почувствовали войну на себе.

Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В течении нескольких месяцев, военные корреспонденты Ирина Лашкевич и Даниил Богдан работали над художественным фотопроектом о детях, живущих в обстреливаемых зонах Донбасса. Была проделана колоссальная работа по сбору фотографий и историй. Эти малыши увидели и почувствовали войну такой, какая она есть — несправедливой, страшной, жестокой и беспощадной. За каждым портретом, за каждым взглядом стоят воспоминания о том, чего не должно было бы быть. Каждый из них видел эту войну по-своему, но она до конца жизни останется болезненным опытом, в один момент заставившим их преждевременно повзрослеть.», — написано на стенде выставки.

Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса на Арбате Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса Наталья Стрельцова © ИА REGNUM