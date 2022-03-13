Севилья, Испания, , 23:46 — REGNUM 13 марта в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» «Бетис» в матче 28-го тура испанской Примеры 2021/22 одержал минимальную победу над «Атлетиком» из Бильбао. Основное время встречи завершилось со счетом 1:0.

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Единственный мяч на двадцатой минуте встречи забил 29-летний испанский центрфорвард Борха Иглесиас после передачи Хуана Миранды. Красную карточку на 80-й минуте получил полузащитник хозяев Набиль Фекир.

На данный момент «Бетис» с пятнадцатью победами и 49-ю набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик», набрав 40 очков, располагается тремя позициями ниже.