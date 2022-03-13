Лондон, , 23:38 — REGNUM Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель заявил, что не намерен покидать «пенсионеров» до завершения текущего сезона.

Томас Тухель Alexander Böhm

«Нет никаких сомнений, что я останусь до конца сезона, абсолютно. Но, как вы знаете, ситуация ясна — клуб выставлен на продажу, и мы надеемся, что все разрешится и у нас появится перспектива», — заявил Тухель после матча с «Ньюкаслом» (1:0).

Под руководством Томаса Тухеля «Челси» стал победителем Лиги Чемпионов УЕФА 2020/21 и клубного чемпионата мира.

На данный момент «пенсионеры» с семнадцатью победами и 59-ю набранными очками занимают четвертую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22.