Краснодар, , 23:33 — REGNUM 29-летний парагвайский фланговый атакующий защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо вернется в Бразилию. Футболиста возьмет в аренду «Атлетико Минейро». Об этом 13 марта сообщил журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте.

ФК «Краснодар»

В прошлом сезоне бразильской Серии А 2021 Хуниор Алонсо принял участие в 22-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Форталезы».

Алонсо перешел в «Краснодар» 7 января 2022 года из «Атлетико Минейро» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 29-летнего парагвайца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.

Текущее соглашение Хуниора Алонсо с «быками» рассчитано до 30 июня 2025 года.