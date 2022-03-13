Загреб, , 23:26 — REGNUM На обломках упавшего в ночь на пятницу в хорватском Загребе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружены остатки взрывчатки от авиабомбы, что может говорить о целях тех, кто его запустил. Об этом сообщил министр обороны Хорватии Марио Баножич:

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По словам министра, БПЛА был советского производства. «Были обнаружены следы взрывчатки и следы того, что это был не разведывательный беспилотник. Мы нашли части от авиабомбы После анализа мы сможем сказать, какова была его цель».

По сообщению властей Хорватии, БПЛА пересёк воздушное пространство Румынии, затем около 40 минут был в воздушном пространстве Венгрии. При этом страны НАТО, вооружённые силы которых находятся в состоянии повышенной боеготовности, ничего не сообщили об этом хорватским коллегам.

В ночь на пятницу, 11 марта в Загребе упал неизвестный летательный аппарат, позже идентифицированный как устаревший советский разведывательный БПЛА Ту-141 «Стриж». В результате его падения были повреждены несколько автомобилей. Никто не пострадал.

Одновременно с инцидентом в Загребе, обломки аналогичного БПЛА были найдены в Крыму.

Беспилотные самолёты «Стриж» использовались для разведки и в качестве воздушных мишеней. В России они были сняты с вооружения в начале 1990-х. После начала военного конфликта в Донбассе на Украине отмечались случаи применения этого аппарата.