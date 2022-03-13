Москва, 13 марта, 2022, 23:20 — ИА Регнум. В Москве столкнулись сразу шесть автомобилей. Об этом 13 марта сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло на Волгоградском проспекте у д. 160.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Ceed совершил столкновение с пятью транспортными средствами, водители которых ожидали начала движения на регулируемом перекрестке, — говорится в сообщении. — После столкновения автомобиль виновника аварии произвел опрокидывание».

Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал.

По факту аварии проводится проверка.