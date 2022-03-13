Вашингтон, 13 марта, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Американский актер Уилл Смит получил награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучшая мужская роль».

Gage Skidmore Уилл Смит

Уилл Смит получил награду за роль отца теннисисток Серены и Винус Уильямс в фильме «Король Ричард» (King Richard, 2021).

Как сообщало ИА REGNUM, Уилл Смит вернётся к роли доктора Роберта Невилла в продолжении фильма «Я — легенда», на съёмочной площадке к нему присоединится Майкл Б. Джордан.

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