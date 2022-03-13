Луганск, , 23:02 — REGNUM Украинские националисты, покидая передовые позиции на окраинах населенных пунктов, переходят в жилые дома, в том числе многоквартирные. Об этом 13 марта заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Традиционно свои позиции, которые были на отдалении от населенных пунктов, они побросали, либо были выбиты и сейчас активно занимают оборону в жилых массивах, оборудуют огневые точки в многоквартирных домах, в общем, прикрываясь гражданским населением, готовят рубежи обороны в населенных пунктах», — сказал он журналистам.

По его словам, перемещение украинских боевиков в жилые массивы замедляет продвижение сил ЛНР.

«Это связано, прежде всего, с тем, что мы пытаемся сохранить жизни наших мирных жителей и не можем себе позволить беспорядочно стрелять по жилым массивам, поэтому выявляются огневые точки противника, точно, целенаправленно и планомерно уничтожаются. Наши подразделения продолжают движение вперед», — уточнил Филипоненко.

Как сообщало ИА REGNUM, населенный пункт Новокраснянка в Луганской Народной Республике 13 марта обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ).

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