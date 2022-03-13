Луганск, 13 марта 2022, 23:02 — REGNUM Украинские националисты, покидая передовые позиции на окраинах населенных пунктов, переходят в жилые дома, в том числе многоквартирные. Об этом 13 марта заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
По его словам, перемещение украинских боевиков в жилые массивы замедляет продвижение сил ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, населенный пункт Новокраснянка в Луганской Народной Республике 13 марта обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ).
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