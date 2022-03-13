Берн, , 22:54 — REGNUM Выход России из международного сотрудничества в области освоения космоса приведёт к провалу ряда международных программ мирового уровня, таких, к примеру, как запуск европейского марсохода. На это указывает швейцарский телеканал SRF, передаёт «ИноСМИ».

МКС

Одним из проектов, который, по мнению телеканала, не состоится без России, является европейская миссия, нацеленная на Марс — ExoMars. Европейский марсоход планировалось направить на красную планету из России уже этой осенью. При этом посадочный модуль создан в России. «Сейчас ESA говорит, что запуск крайне маловероятен. Официально он ещё не отменён, но многие этого ожидают», — говорит пишущий о космонавтике научный журналист Карл Урбан.

Также, по сообщению издания, сотрудничество с Россией прекратил Немецкий аэрокосмический центр, проводящий медицинские эксперименты в космосе.

В настоящее время на Международной космической станции (МКС) находится экипаж их России, США и Германии. По словам Карла Урбана, они продолжают работать вместе и общаться. Но вскоре на станцию прибудут новые космонавты из России и коммерческая миссия из США. «Будет интересно посмотреть, доберётся ли в какой-то момент эта напряжённость до космической станции. На данный момент этого не видно, по крайней мере, со стороны», — пишет журналист.

Как напоминает телеканал, МКС требует постоянной корректировки орбиты, и делает это каждые несколько недель российская сторона. Недавно «Роскосмос» заявлял, что без участия России МКС может быть просто обрушена.

Карл Урбан указывает, что присоединение Крыма к России в 2014 году не повлияло на сотрудничество с США в космосе. Возможно, это было связано с тем, что у США не было возможностей для доставки своих астронавтов на МКС. Теперь же у американцев есть свои космические корабли.