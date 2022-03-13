Берн, 13 марта 2022, 22:54 — REGNUM Выход России из международного сотрудничества в области освоения космоса приведёт к провалу ряда международных программ мирового уровня, таких, к примеру, как запуск европейского марсохода. На это указывает швейцарский телеканал SRF, передаёт «ИноСМИ».

МКС
МКС

Одним из проектов, который, по мнению телеканала, не состоится без России, является европейская миссия, нацеленная на Марс — ExoMars. Европейский марсоход планировалось направить на красную планету из России уже этой осенью. При этом посадочный модуль создан в России. «Сейчас ESA говорит, что запуск крайне маловероятен. Официально он ещё не отменён, но многие этого ожидают», — говорит пишущий о космонавтике научный журналист Карл Урбан.

Также, по сообщению издания, сотрудничество с Россией прекратил Немецкий аэрокосмический центр, проводящий медицинские эксперименты в космосе.

В настоящее время на Международной космической станции (МКС) находится экипаж их России, США и Германии. По словам Карла Урбана, они продолжают работать вместе и общаться. Но вскоре на станцию прибудут новые космонавты из России и коммерческая миссия из США. «Будет интересно посмотреть, доберётся ли в какой-то момент эта напряжённость до космической станции. На данный момент этого не видно, по крайней мере, со стороны», — пишет журналист.

Как напоминает телеканал, МКС требует постоянной корректировки орбиты, и делает это каждые несколько недель российская сторона. Недавно «Роскосмос» заявлял, что без участия России МКС может быть просто обрушена.

Карл Урбан указывает, что присоединение Крыма к России в 2014 году не повлияло на сотрудничество с США в космосе. Возможно, это было связано с тем, что у США не было возможностей для доставки своих астронавтов на МКС. Теперь же у американцев есть свои космические корабли.