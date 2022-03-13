Вашингтон, , 22:49 — REGNUM Погибший на Украине американский журналист Брент Рено работал в последние недели над видеопроектом издательского дома Time, сообщает руководство компании.

«В последние недели Брент находился в регионе, работая над проектом TIME Studios, в центре которого глобальный кризис с беженцами», — говорится в заявлении руководителей Time.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель New York Times Клифф Леви заявил, что гражданин США Брент Рено, о гибели которого сообщили украинские власти, не был журналистом газеты New York Times.

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