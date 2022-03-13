Вашингтон, 13 марта 2022, 22:49 — REGNUM Погибший на Украине американский журналист Брент Рено работал в последние недели над видеопроектом издательского дома Time, сообщает руководство компании.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель New York Times Клифф Леви заявил, что гражданин США Брент Рено, о гибели которого сообщили украинские власти, не был журналистом газеты New York Times.
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