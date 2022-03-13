Стамбул, Турция, 13 марта, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провели в Стамбуле переговоры, в ходе которых обсудили ряд вопросов. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщили 13 марта в Управлении по связям при администрации президента Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Стамбул

Отмечается, что Эрдоган и Мицотакис обсудили состояние и перспективы развития двусторонних связей, текущие геополитические процессы и другие вопросы.

Кроме того, лидеры двух стран договорились держать открытыми каналы диалога и предпринимать шаги по улучшению отношений между Турцией и Грецией.

Как передавало ИА REGNUM, 11 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе дипломатического форума в Анталье заявил, что власти Турции считают неприемлемым фашистское отношение к русским и русской культуре в западных странах.