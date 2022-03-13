Белград, , 22:36 — REGNUM В воскресенье, 13 марта, в столице Сербии Белграде прошёл автопробег в поддержку России. В пробеге приняло участие несколько сотен автомобилей.

«В настоящий момент мы подсчитываем точную численность участников. Как мне только что сообщили, в автоколонне насчитывается 200 автомобилей, однако это только ее часть, подсчет продолжается, совершенно точно, что автомобилей несколько сотен», — заявил один из организаторов автопробега, представитель общественной организации «Народна патрола».

Автопробег начался в 16:00 по местному времени (18:00 мск) от сербского Сава-центра (крупнейший концертный зал), и проследовал по улицам Белграда до посольства России. Автомобили были украшены сербскими и российскими флагами, портретами Путина, буквами «Z» и георгиевскими лентами. Из открытых окон автомобилей звучали русские и сербские патриотические песни.

Жители Белграда восприняли мероприятие очень позитивно. Встречные водители приветствовали участников пробега сигналами, пешеходы махали руками и снимали происходящее на камеры мобильных телефонов. В конце пробега, у посольства России, состоялся импровизированный митинг.

Акция проходила с соблюдением всех правил дорожного движения, и завершилась около 19:15 по местному времени (21:15 мск).