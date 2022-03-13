Луганск, , 22:26 — REGNUM Ребенок пострадал в результате обстрела населенного пункта Новокраснянка в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 марта сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В результате обстрела населенного пункта Новокраснянка была ранена девочка 2008 г.р., а также получил повреждения жилой дом», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что представители ВСУ обстреляли населенный пункт Новокраснянка в ЛНР.