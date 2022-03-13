Белград, , 22:23 — REGNUM В Белграде прошел автопробег в поддержку России. Об этом сообщили сербские СМИ 13 марта.

Белград Bjoertvedt

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Большое число граждан в своих автомобилях, украшенных буквой «Z», собралось в 16 часов по местному времени на парковке в Новом Белграде и проехало по улицам сербской столицы, передает портал «СрбинИнфо».

На площади Теразие в центре города прохожие аплодировали участникам автопробега.

Среди участников мероприятия в поддержку России находился лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

Напомним, что 4 октября в центре Белграда был проведен большой митинг в поддержку России и ее граждан, на котором собралось до 10 000 участников.